В Рязани посетительница «Пятерочки» потеряла сознание

Женщина рассказала, что ей стало плохо в магазине. Ей помогли сами посетители, а сотрудники не обратили внимания.

В Рязани посетительница «Пятерочки» потеряла сознание. Пост об этом в понедельник, 9 января, опубликовали в группе «Рязань».

Инцидент случился в супермаркете на улице Дзержинского. Женщина рассказала, что ей стало плохо в магазине. Ей помогли сами посетители, а сотрудники не обратили внимания.

«Хочу выразить благодарность неравнодушным людям. 9 января, в начале седьмого вечером я потеряла сознание в магазине „Пятерочка“ на ул. Дзержинского. Меня привели в чувство женщина покупательница, которая вызвала скорую помощь и двое молодых мужчин, восточной внешности. Мужчины купили мне горячий сладкий напиток и были со мной до приезда скорой помощи. Не успела их поблагодарить, так как плохо себя чувствовала. Спасибо, что не прошли мимо, ведь сотрудники магазина не обратили на меня внимания», — написала рязанка.