Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-14°
Срд, 11
-10°
Чтв, 12
-8°
ЦБ USD 70.3 -0.04 10/01
ЦБ EUR 75.08 -0.58 10/01
Нал. USD 70.61 / 74.3 10/01 13:45
Нал. EUR 74.81 / 77.9 10/01 12:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
3 198
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
6 523
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
10 308
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
9 206
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани посетительница «Пятерочки» потеряла сознание
Женщина рассказала, что ей стало плохо в магазине. Ей помогли сами посетители, а сотрудники не обратили внимания.

В Рязани посетительница «Пятерочки» потеряла сознание. Пост об этом в понедельник, 9 января, опубликовали в группе «Рязань».

Инцидент случился в супермаркете на улице Дзержинского. Женщина рассказала, что ей стало плохо в магазине. Ей помогли сами посетители, а сотрудники не обратили внимания.

«Хочу выразить благодарность неравнодушным людям. 9 января, в начале седьмого вечером я потеряла сознание в магазине „Пятерочка“ на ул. Дзержинского. Меня привели в чувство женщина покупательница, которая вызвала скорую помощь и двое молодых мужчин, восточной внешности. Мужчины купили мне горячий сладкий напиток и были со мной до приезда скорой помощи. Не успела их поблагодарить, так как плохо себя чувствовала. Спасибо, что не прошли мимо, ведь сотрудники магазина не обратили на меня внимания», — написала рязанка.