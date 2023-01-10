Появились подробности серьезного ДТП с двумя легковушками в Канищеве

В Рязани произошло ДТП между Datsun on-DO и Kia Optima. Об этом во вторник, 10 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в понедельник, 9 января, примерно в 19:55 вблизи дома № 1а строение 5 по улице Интернациональной. Там 40-летний рязанец на Datsun on-DO столкнулся с Kia Optima под управлением 30-летней местной жительницы.

Пострадали водители автомобилей и 15-летний пассажир Datsun. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.

Ранее кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.