В мэрии рассказали подробности коммунальной аварии в Горроще
Ранее очевидцы сообщили, что в Горроще затопило улицу.
В мэрии рассказали подробности коммунальной аварии в Горроще. Об этом во вторник, 10 января, РЗН. инфо сообщила пресс-служба горадминистрации.
Так, в районе улицы Ленинского Комсомола произошел засор канализации. В настоящее время на месте работают сотрудники «Водоканала».
«В районе улицы Ленинского Комсомола произошел засор канализации. Сотрудники „Водоканала“ оперативно приступили к устранению аварийной ситуации, в настоящее время откачивают воду, после чего приступят к прочистке», — сообщили в пресс-службе.
Ранее очевидцы сообщили, что в Горроще затопило улицу.