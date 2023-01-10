В мэрии рассказали подробности коммунальной аварии в Горроще

Ранее очевидцы сообщили, что в Горроще затопило улицу.

В мэрии рассказали подробности коммунальной аварии в Горроще. Об этом во вторник, 10 января, РЗН. инфо сообщила пресс-служба горадминистрации.

Так, в районе улицы Ленинского Комсомола произошел засор канализации. В настоящее время на месте работают сотрудники «Водоканала».

«В районе улицы Ленинского Комсомола произошел засор канализации. Сотрудники „Водоканала“ оперативно приступили к устранению аварийной ситуации, в настоящее время откачивают воду, после чего приступят к прочистке», — сообщили в пресс-службе.

Ранее очевидцы сообщили, что в Горроще затопило улицу.