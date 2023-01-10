В Липецкой области «КамАЗ» врезался в машину с мобилизованными

В Липецкой области «КамАЗ» врезался в машину с мобилизованными, один военнослужащий погиб. Об этом сообщил Telegram-канал « Осторожно, новости ».

ДТП произошло 9 января вечером на трассе М4 «Дон». Водитель грузовика врезался в УАЗ мобилизованных. В машине было трое военнослужащих: 35-летние рядовые и, а также 47-летний прапорщик.

Рядовой из Железногорска получил тяжелые травмы, он скончался в ближайшей больнице, прапорщика госпитализировали с переломом плеча и множественными ушибами.

Полиция проводит проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.