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В Липецкой области «КамАЗ» врезался в машину с мобилизованными

В Липецкой области «КамАЗ» врезался в машину с мобилизованными, один военнослужащий погиб. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

ДТП произошло 9 января вечером на трассе М4 «Дон». Водитель грузовика врезался в УАЗ мобилизованных. В машине было трое военнослужащих: 35-летние рядовые и, а также 47-летний прапорщик.

Рядовой из Железногорска получил тяжелые травмы, он скончался в ближайшей больнице, прапорщика госпитализировали с переломом плеча и множественными ушибами.

Полиция проводит проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.