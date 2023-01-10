В Касимове при пожаре в частном доме пострадали двое мужчин

Пожар случился на улице Карла-Либкнехта.

В Касимове произошел пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось во вторник, 10 января, в 6:32 в частном доме на улице Карла-Либкнехта. Пожар удалось локализовать в 8.05, ликвидировать — в 8.50.

При пожаре пострадали двое мужчин 1965 и 1940 годов рождения. Их госпитализировали в ЦРБ.

В ликвидации участвовало семь единиц техники 17 человек личного состава.