В Кадомском районе остановили пьяного водителя на «Форде»

Нарушителя остановили накануне в понедельник, 9 января, в селе Восход.

В Кадомском районе остановили пьяного водителя. Об этом во вторник, 10 января, сообщило ИД «Пресса».

Нарушителя остановили накануне в понедельник, 9 января, в 12.15 в селе Восход. Госавтоинспекторы остановили автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 47-летний мужчина. Во время общения сотрудники ДПС почувствовали от него запах алкоголя. Алкотестер показал 1, 131 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортным средством. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф и лишение прав до двух лет.