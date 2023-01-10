В Кадомском районе из-за морозов в -40 градусов отменили занятия в четырех школах

В Кадомском районе отменили занятия в четырех школах из-за морозов. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Так, на утро вторника, 10 января, в Кадомском районе температура на улице составила до -35, -37 градусов. Местами столбик термометра опускался и до -40 градусов.

Из-за этого в четырех школах отменили занятия: в Кадомской, Енкаевской, Кущапинской и Котелинской.

Также занятия отменили и в Чучковском районе. Так, в Аладьине учеников с 1 по 8 класс перевели на дистанционное обучение, а утром в Петровской школе от занятий освободили учеников начальных классов из-за незаведенного автобуса.

По словам начальника отдела образования Елены Зениной, при -20 оС освобождаются от посещений школ ученики начальных классов. При -25 оС школьники среднего звена могут оставаться дома. Если холоднее -25 оС, то к ним присоединяются 10-11 классы.