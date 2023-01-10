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В Госдуме предложили ежегодно ко Дню Победы выплачивать 75 тысяч участникам войны
Депутаты предлагают выплачивать деньги не только инвалидам и участникам ВОВ, но и вдовам и вдовцам погибших в период войны.

В Госдуме предложили ежегодно выплачивать участникам войны 75 тысяч ко Дню Победы. Законопроект и пояснительную записку разметил в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают выплачивать деньги не только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, но и вдовам и вдовцам погибших в период войны.

В пояснительной записке уточняется, что с 2019 года инвалиды и участники войны получают ежегодные десять тысяч рублей ко Дню Победы. В 2020 году выплаты в размере 75 тысяч рублей получила указанная категория граждан, их вдовы и вдовцы, а также вдовы и вдовцы погибших в период войны. Авторы инициативы полагают, что «в нынешних условиях целесообразно установить» такой размер выплаты на законодательном уровне.

Депутаты внесут на рассмотрение соответствующий законопроект. Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года.