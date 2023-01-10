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В Госдуме отреагировали на планы Киева захватить Таганрог и Ростов
Ранее командир одного из российских подразделений с позывным Саныч рассказал, что на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой нашли карты, где были отмечены города, на которые планировалось наступление.

Планы Украины пойти в наступление на города в Ростовской области не будут осуществлены. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

Водолацкий заявил, что карты составлялись иностранными кураторами, которые присутствуют на всех руководящих постах на Украине. Депутат сказал, что это связано только с «поднятием боевого духа националистов, укрофашистов для того, чтобы они дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО».

Собеседник агентства отметил, что планы не будут применены, поскольку у России есть «достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам (противнику), как и столетия делали наши предки».

Он добавил, что планов наступления у противника нет, но опасность может представлять вооружение, которое способно нанести ущерб приграничным российским городам.

«Исходя из этого, это оружие нам нужно уничтожать до подхода к линии фронта», — сказал он.

Ранее командир одного из российских подразделений с позывным Саныч рассказал, что на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой нашли карты, где были отмечены города, на которые планировалось наступление.