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Шойгу: российские войска расширят арсенал ударных средств
По его словам, произойдет это в ближайшее время. Он также заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность.

ВС России расширят свой арсенал ударных средств. Об этом во вторник, 10 января, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании, передает РИА Новости.

По его словам, произойдет это в ближайшее время. Он также заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность.

«Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказал Шойгу.

Помимо этого, в России повысят боевые возможности Воздушно-космических сил, в том числе работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО. Также усовершенствуют стоящие на вооружении беспилотники.