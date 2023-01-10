Шойгу: российские войска расширят арсенал ударных средств
По его словам, произойдет это в ближайшее время. Он также заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность.
ВС России расширят свой арсенал ударных средств. Об этом во вторник, 10 января, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании,
По его словам, произойдет это в ближайшее время. Он также заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность.
«Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказал Шойгу.
Помимо этого, в России повысят боевые возможности Воздушно-космических сил, в том числе работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО. Также усовершенствуют стоящие на вооружении беспилотники.