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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новое и вторичное жилье
В кредитной организации пояснили, что это произошло из-за «текущих рыночных условий».

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новое и вторичное жилье на 0,5 п.п. Об этом во вторник, 10 января, представитель Сбербанка сообщил РБК.

Уточняется, что минимальная ставка в обоих сегментах увеличилась до 10,9% годовых вместо 10,4%. В кредитной организации пояснили, что это произошло из-за «текущих рыночных условий».

При этом ставки по программам с господдержкой остались прежними: минимальная ставка по льготной ипотеке — от 7,3% годовых на строительство дома, на покупку дома или квартиры в новостройке — от 7,7%. По «Семейной ипотеке» — от 5,3% годовых на строительство дома и от 5,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.

В кредитной организации пояснили, что условия ужесточат и другие банки.