Рязанка попросила помощи для восьмилетней дочери с редким заболеванием

На лечение ребенка необходимо собрать около 500 тысяч долларов.

Рязанка попросила помощи для ее восьмилетней дочери с редким заболеванием. Об этом Елена Яловик рассказала РЗН.инфо.

По словам женщины, летом 2022 года у ее дочери Ксении заболела нога. Семья обратились в местную поликлинику, где врачи поставили диагноз бурстрит (воспаление сустава) и назначали лечение: прогревание, массаж и антибиотики. Но это не помогло, уплотнение в ноге у ребенка не прошло, а боль только усилилась.

Семья приняла решение поехать на лечение в столицу.

«В Москве несколько месяцев врачи не могли установить верный диагноз. В итоге сказали готовиться, что дочери могут ампутировать ногу. Поэтому нам пришлось обратиться в израильскую клинику „Топ-Ихилов“. Там определили, что у нее миоэпителиальная карцинома мягкий тканей (злокачественная миоэпителиома). Это — редкий вид опухоли и лечение, подобранное в Москве, не подходит», — рассказала мать девочки.

Собеседница добавила, что для госпитализации в израильскую клинику пришлось внести депозит — 90 тысяч долларов. Эти средства семья смогла собрать самостоятельно. Затем специалисты озвучили предварительную сумму лечения на полтора года — порядка 500 тысяч долларов.

«Мы выставили на продажу всю недвижимость. Понимая, что этого все равно не хватит, стали обращаться в фонды, но пока никто не откликнулся. В Израиле все очень дорого. Помимо лечения есть и дополнительные расходы. Если ребенок плохо чувствует себя после химиотерапии, то должен остаться в больнице, сутки там обходятся в две тысячи долларов. Также мы снимает комнатку за две тысячи семьсот долларов в месяц. И пока не понятно, какие траты еще могут быть в будущем. Никогда не думали, что будем просить о помощи, но мы в отчаянии и готовы на все, чтобы спасти нашего ребенка», — продолжила Елена.

Реквизиты для помощи семье:

Сбербанк 4276 1000 1776 4413 (Елена Викторовна Я.- мать). Номер телефона к которому привязана карта — +7 (904) 598-41-61 .

Сбербанк: 2202 2032 4127 3822 (Евгений Николаевич С., отец Ксении). Номер телефона к которому привязана карта: +7 (930) 836-69-56 .

Тинькофф: 5536 9140 9443 1461, привязанный к карте номер: +7 (930) 836-69-56 .

Альфа-банк: 5208 1300 0462 8321 (Diania Yalovik, для перевода из-за рубежа).