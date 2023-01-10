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«Рязаньгоргаз» начал доставлять уведомления с помощью курьеров
Ранее уведомления доставлялись с помощью «Почты России».

«Рязаньгоргаз» начал доставку уведомлений о техобслуживании с помощью курьерской службы

«Рязаньгоргаз» начал доставлять уведомления о проведении технического обслуживания газового оборудования с помощью курьеров. Ранее уведомления доставляли через «Почту России».

«Курьерской доставкой мы направляем письма собственникам жилья, не предоставившим нам с первого раза доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования», — отметила начальник службы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

В уведомлениях содержится информация о дате проведения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, перечень и стоимость выполняемых работ, ответственность за отказ от проведения техобслуживания. В повторных уведомлениях потребителю предлагается самостоятельно назначить дату проведения технического обслуживания.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» (входит в Группу Газпром межрегионгаз) — газораспределительная организация, основной задачей которой является обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей в городе Рязани.

Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.