Появилось видео, как в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе

Мальчик положил голову на руку, лежащую на поручне, и в какой-то момент его руку затянуло под навесную конструкцию, затем затянуло голову.

В Москве ребенку зажало голову на эскалаторе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 3 января. Отец с сыном стояли на эскалаторе. Мальчик положил голову на руку, лежащую на поручне, и в какой-то момент его руку затянуло под навесную конструкцию, затем затянуло голову.

На место вызвали врачей и спасателей, мальчика госпитализировали в реанимацию. Ему диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, и множественные ушибы мягкой ткани головы и лица.

Позже появилось видео произошедшего.