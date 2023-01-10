Многодетным отцам-одиночкам предложили разрешить досрочный выход на пенсию

Соответствующее предложение поступило от детского омбудсмена в Татарстане Ирины Волынец.

Многодетным отцам-одиночкам предложили разрешить досрочный выход на пенсию. Соответствующее предложение поступило от детского омбудсмена в Татарстане Ирины Волынец, пишет RT.

Омбудсмен считает, что такое решение стало бы еще одной мерой поддержки многодетных семей. Также это будет способствовать повышению статуса отцовства.

Обращение она направила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Осаниной.