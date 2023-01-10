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Мэрия: в пострадавшие от аварии на Дягилевской ТЭЦ дома поступило отопление
В горадминистрации добавили, что есть отдельные жалобы по стоякам. Их отрабатывают управляющие компании.

В рязанские дома, в которых из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ отключили отопление и горячую воду, поступил теплоноситель. Об этом во вторник, 10 января, сообщила мэр Елена Сорокина на личной странице во «Вконтакте».

Сообщается, что по состоянию на 5 утра отопление уже поступило во все дома.

«Есть отдельные жалобы по стоякам, их отрабатывают управляющие компании. Управление энергетики и ЖКХ также находится на постоянной связи с жителями», — написала Сорокина.

Она также добавила, что в тех школах и детсадах, где с утра температурный режим пока не вышел на норму, педагоги должны предупредить об этом в родительских чатах. Также по-прежнему работают дежурные группы.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.

Прокуратура и следственный комитет организовали проверку.