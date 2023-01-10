Mash: состояние Михалкова ухудшилось
Состояние режиссера Никиты Михалкова ухудшилось. Об этом во вторник, 10 января, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
У режиссера возросла площадь поражения легких — это показало
Кроме того, у Михалкова обострились хронические проблемы с сердцем. Врачи диагностировали мерцательную аритмию, которая, без должной помощи могла перерасти в инфаркт.
При этом медики считают, что угроза жизни на данный момент отсутствует.
Ранее стало известно, что Михалкова госпитализировали. Позже его перевели в реанимацию.
Фото Кинопоиск