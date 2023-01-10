Mash: состояние Михалкова ухудшилось

Состояние режиссера Никиты Михалкова ухудшилось. Об этом во вторник, 10 января, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

У режиссера возросла площадь поражения легких — это показало последнее К. Т. Медики поставили ему диагноз — идиопатическая пневмония, несмотря не отрицательные тесты на грипп и коронавирус.

Кроме того, у Михалкова обострились хронические проблемы с сердцем. Врачи диагностировали мерцательную аритмию, которая, без должной помощи могла перерасти в инфаркт.

При этом медики считают, что угроза жизни на данный момент отсутствует.

Ранее стало известно, что Михалкова госпитализировали. Позже его перевели в реанимацию.

Фото Кинопоиск