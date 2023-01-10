Кадомскую прокуратуру возглавил Сергей Колесников

Ранее он работал прокуром Ряжского района.

Кадомскую прокуратуру возглавил Сергей Колесников. Об этом во вторник, 10 января, сообщило ИД «Пресса».

Сергей Колесников — старший советник юстиции, имеет звание полковника. Работает в органах с 1994 года. Он работал следователем прокуратуры, начальником отдела в прокуратуре Рязанской области. Перед назначением в Кадом Сергей Колесников работал прокурором Ряжского района.