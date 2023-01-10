Данные погибших в Макеевке сообщают индивидуально семьям

Ранее в Минобороны заявили, что после удара Украины 1 января по Макеевке погибли 89 российских военных.

Информацию о военных, погибших в Макеевке, сообщают семьям индивидуально. Общий список публиковать не планируют, сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны заявили, что после удара Украины 1 января по Макеевке погибли 89 российских военных. По словам губернатора Дмитрия Азарова, среди погибших и раненых есть жители Самарской области.

«Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок», — объяснил Вдовин.

По его словам, имеющуюся информацию в военкоматах доведут персонально до семей либо при обращении, либо по ряду военнослужащих проведут оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов.

Напомним, Минобороны объявило об «операции возмездия» за удар ВСУ по Макеевке.