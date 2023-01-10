Аварийно-восстановительные работы на улице Интернациональной завершились

Аварийно-восстановительные работы на улице Интернациональной завершились. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, во все дома поступает тепло.

«Не обходится без локальных проблем. Поручил госжилинспекции совместно с управляющими компаниями адресно проверить внутридомовые системы и при необходимости устранить неисправности», — отметил губеогатор.

Малков добавил, что «Теплосеть» проведет перерасчет за коммунальные услуги, обращаться дополнительно для этого не нужно. В нескольких садах и школах организовали дежурные группы и классы.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в устранении аварии в экстремальных условиях. И жителей — за терпение», — написал губернатор.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.Прокуратура и следственный комитет организовали проверку.